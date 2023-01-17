Цветкова (Рамазанова) Ира Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цветкова (Рамазанова) Ира Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1982

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1982

Отец: Рамазанов Николай Резванович

Мать: Лютинская Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
15.12.2003

Дочь: Цветкова Ксения Евгеньевна

Отец ребёнка: Цветков Евгений Александрович

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
17.02.2015

Сын: Цветков Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Цветков Евгений Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цветков Евгений Александрович

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