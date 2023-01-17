Цветкова (Рамазанова) Ира Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1982
Рождение ребёнка
15.12.2003
Дочь: Цветкова Ксения Евгеньевна
Отец ребёнка: Цветков Евгений Александрович
Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
17.02.2015
Сын: Цветков Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Цветков Евгений Александрович
Бракосочетание
Неизвестно