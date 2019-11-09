Рамазанова (Классен) Эрна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рамазанова (Классен) Эрна Ивановна

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Место рождения

в селе Синеозерное (Шензее) Алтайского края (до 1917 года Томская губ., Барнаульский уезд, Орловская волость)

Дата рождения

19.07.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.11.19

Сын: Рамазанов Геннадий Резванович

Отец ребёнка: Рамазанов Резван

Рождение
19.07.1931

Отец: Классен Иван Генрихович

Мать: Классен Елена

в селе Синеозерное (Шензее) Алтайского края (до 1917 года Томская губ., Барнаульский уезд, Орловская волость)
Рождение ребёнка
25.03.1960

Сын: Рамазанов Николай Резванович

Отец ребёнка: Рамазанов Резван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рамазанов Борис Резванович

Отец ребёнка: Рамазанов Резван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рамазанов Анатолий Резванович

Отец ребёнка: Рамазанов Резван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рамазанова Ольга Резвановна

Отец ребёнка: Рамазанов Резван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рамазанова Софья Резвановна

Отец ребёнка: Рамазанов Резван

Смерть
Неизвестно
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