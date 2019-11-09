Рамазанова (Классен) Эрна Ивановна
Место рожденияв селе Синеозерное (Шензее) Алтайского края (до 1917 года Томская губ., Барнаульский уезд, Орловская волость)
Дата рождения19.07.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.11.19
Сын: Рамазанов Геннадий Резванович
Отец ребёнка: Рамазанов Резван
Рождение
19.07.1931
Отец: Классен Иван Генрихович
Мать: Классен Елена
в селе Синеозерное (Шензее) Алтайского края (до 1917 года Томская губ., Барнаульский уезд, Орловская волость)
Рождение ребёнка
25.03.1960
Сын: Рамазанов Николай Резванович
Отец ребёнка: Рамазанов Резван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рамазанов Борис Резванович
Отец ребёнка: Рамазанов Резван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рамазанов Анатолий Резванович
Отец ребёнка: Рамазанов Резван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рамазанова Ольга Резвановна
Отец ребёнка: Рамазанов Резван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рамазанова Софья Резвановна
Отец ребёнка: Рамазанов Резван
Смерть
Неизвестно