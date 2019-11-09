в селе Синеозерное (Шензее) Алтайского края (до 1917 года Томская губ., Барнаульский уезд, Орловская волость)

Место рождения в селе Синеозерное (Шензее) Алтайского края (до 1917 года Томская губ., Барнаульский уезд, Орловская волость)

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