Онищенко (Опанасенко) Агафия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Онищенко (Опанасенко) Агафия Петровна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

13.08.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1875

Отец: Опанасенко Петр Андреевич

Мать: Опанасенко Евдокия Зиновьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
03.02.1899

Муж: Онищенко Алексей Григорьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.08.1900

Сын: Онищенко Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Онищенко Алексей Григорьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.08.1903

Сын: Онищенко Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Онищенко Алексей Григорьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.01.1906

Дочь: Ксения Алексеевна

Отец ребёнка: Онищенко Алексей Григорьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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