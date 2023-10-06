Онищенко (Опанасенко) Агафия Петровна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения13.08.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1875
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
03.02.1899
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.08.1900
Сын: Онищенко Федор Алексеевич
Отец ребёнка: Онищенко Алексей Григорьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.08.1903
Отец ребёнка: Онищенко Алексей Григорьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.01.1906
Дочь: Ксения Алексеевна
Отец ребёнка: Онищенко Алексей Григорьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно