Опанасенко (Нещерет) Евдокия Зиновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОпанасенко (Нещерет) Евдокия Зиновьевна

Опанасенко (Нещерет) Евдокия Зиновьевна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

21.02.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1851

Отец: Нещерет Зиновий Семенович

Мать: Нещерет Евфросиния Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.07.1872

Сын: Опанасенко Евдоким Петрович

Отец ребёнка: Опанасенко Петр Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.08.1875

Дочь: Онищенко Агафия Петровна

Отец ребёнка: Опанасенко Петр Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.07.1877

Сын: Опанасенко Борис Петрович

Отец ребёнка: Опанасенко Петр Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.08.1878

Дочь: Опанасенко Васса Петровна

Отец ребёнка: Опанасенко Петр Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.07.1880

Сын: Опанасенко Поликарп Петрович

Отец ребёнка: Опанасенко Петр Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.08.1882

Дочь: Ульяна Петровна

Отец ребёнка: Опанасенко Петр Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.12.1884

Сын: Опанасенко Филимон Петрович

Отец ребёнка: Опанасенко Петр Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.03.1888

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Опанасенко Петр Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.09.1895

Сын: Опанасенко Харитон Петрович

Отец ребёнка: Опанасенко Петр Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close