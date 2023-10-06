Опанасенко Харитон Петрович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения24.09.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1895
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.01.1922
Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
27.12.1922
Дочь: Татьяна Харитоновна
Мать ребёнка: Опанасенко Марфа Кондратьевна
Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно