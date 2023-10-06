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Опанасенко Харитон Петрович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

24.09.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1895

Отец: Опанасенко Петр Андреевич

Мать: Опанасенко Евдокия Зиновьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.01.1922

Жена: Опанасенко Марфа Кондратьевна

Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
27.12.1922

Дочь: Татьяна Харитоновна

Мать ребёнка: Опанасенко Марфа Кондратьевна

Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно
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