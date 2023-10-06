Опанасенко (Загней) Марфа Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Опанасенко (Загней) Марфа Кондратьевна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

09.06.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1896

Отец: Загней Кондрат Алексеевич

Мать: Загней Татьяна Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.01.1922

Муж: Опанасенко Харитон Петрович

Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
27.12.1922

Дочь: Татьяна Харитоновна

Отец ребёнка: Опанасенко Харитон Петрович

Черниговское наместничество Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
хлебопашество
Смерть
Неизвестно
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