Опанасенко (Загней) Марфа Кондратьевна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения09.06.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1896
Отец: Загней Кондрат Алексеевич
Мать: Загней Татьяна Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.01.1922
Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
27.12.1922
Дочь: Татьяна Харитоновна
Отец ребёнка: Опанасенко Харитон Петрович
Черниговское наместничество Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
хлебопашество
Смерть
Неизвестно