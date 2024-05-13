Загней Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1891
Дочь: Македон (Загней) Марина Кондратьевна
Отец ребёнка: Загней Кондрат Алексеевич
Рождение ребёнка
05.12.1893
Дочь: Загней Анна Кондратьевна
Отец ребёнка: Загней Кондрат Алексеевич
Рождение ребёнка
09.06.1896
Дочь: Опанасенко (Загней) Марфа Кондратьевна
Отец ребёнка: Загней Кондрат Алексеевич
Рождение ребёнка
11.01.1899
Дочь: Загней Ксения Кондратьевна
Отец ребёнка: Загней Кондрат Алексеевич
Рождение ребёнка
18.09.1901
Дочь: Загней Ефросиния Кондратьевна
Отец ребёнка: Загней Кондрат Алексеевич
Смерть
Неизвестно