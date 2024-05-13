Загней Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загней Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1891

Дочь: Македон (Загней) Марина Кондратьевна

Отец ребёнка: Загней Кондрат Алексеевич

Кагарлыки, Нежинский район, Нежинский округ
Рождение ребёнка
05.12.1893

Дочь: Загней Анна Кондратьевна

Отец ребёнка: Загней Кондрат Алексеевич

Рождение ребёнка
09.06.1896

Дочь: Опанасенко (Загней) Марфа Кондратьевна

Отец ребёнка: Загней Кондрат Алексеевич

Кагарлыки, Нежинский район, Нежинский округ
Рождение ребёнка
11.01.1899

Дочь: Загней Ксения Кондратьевна

Отец ребёнка: Загней Кондрат Алексеевич

Кагарлыки, Нежинский район, Нежинский округ
Рождение ребёнка
18.09.1901

Дочь: Загней Ефросиния Кондратьевна

Отец ребёнка: Загней Кондрат Алексеевич

Кагарлыки, Нежинский район, Нежинский округ
Смерть
Неизвестно
Кагарлыки, Нежинский район, Нежинский округ

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