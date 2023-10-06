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Опанасенко Петр Андреевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

22.12.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1850

Отец: Опанасенко Андрей Яковлевич

Мать: Опанасенко Александра Яковлевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.07.1872

Сын: Опанасенко Евдоким Петрович

Мать ребёнка: Опанасенко Евдокия Зиновьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.08.1875

Дочь: Онищенко Агафия Петровна

Мать ребёнка: Опанасенко Евдокия Зиновьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.07.1877

Сын: Опанасенко Борис Петрович

Мать ребёнка: Опанасенко Евдокия Зиновьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.08.1878

Дочь: Опанасенко Васса Петровна

Мать ребёнка: Опанасенко Евдокия Зиновьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.07.1880

Сын: Опанасенко Поликарп Петрович

Мать ребёнка: Опанасенко Евдокия Зиновьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.08.1882

Дочь: Ульяна Петровна

Мать ребёнка: Опанасенко Евдокия Зиновьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.12.1884

Сын: Опанасенко Филимон Петрович

Мать ребёнка: Опанасенко Евдокия Зиновьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.03.1888

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Опанасенко Евдокия Зиновьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.09.1895

Сын: Опанасенко Харитон Петрович

Мать ребёнка: Опанасенко Евдокия Зиновьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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