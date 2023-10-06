Опанасенко Петр Андреевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения22.12.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1850
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.07.1872
Сын: Опанасенко Евдоким Петрович
Мать ребёнка: Опанасенко Евдокия Зиновьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.08.1875
Дочь: Онищенко Агафия Петровна
Мать ребёнка: Опанасенко Евдокия Зиновьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.07.1877
Сын: Опанасенко Борис Петрович
Мать ребёнка: Опанасенко Евдокия Зиновьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.08.1878
Дочь: Опанасенко Васса Петровна
Мать ребёнка: Опанасенко Евдокия Зиновьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.07.1880
Сын: Опанасенко Поликарп Петрович
Мать ребёнка: Опанасенко Евдокия Зиновьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.08.1882
Дочь: Ульяна Петровна
Мать ребёнка: Опанасенко Евдокия Зиновьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.12.1884
Сын: Опанасенко Филимон Петрович
Мать ребёнка: Опанасенко Евдокия Зиновьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.03.1888
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Опанасенко Евдокия Зиновьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.09.1895
Сын: Опанасенко Харитон Петрович
Мать ребёнка: Опанасенко Евдокия Зиновьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно