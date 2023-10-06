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Опанасенко Евдоким Петрович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

22.07.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1872

Отец: Опанасенко Петр Андреевич

Мать: Опанасенко Евдокия Зиновьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
27.01.1895

Жена: Опанасенко Татьяна Гордеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.01.1896

Сын: Опанасенко Феодосий Евдокимович

Мать ребёнка: Опанасенко Татьяна Гордеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.04.1897

Сын: Опанасенко Семен Евдокимович

Мать ребёнка: Опанасенко Татьяна Гордеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.06.1898

Дочь: Ольга Евдокимовна

Мать ребёнка: Опанасенко Татьяна Гордеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.11.1900

Дочь: Мотрона Евдокимовна

Мать ребёнка: Опанасенко Татьяна Гордеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.09.1903

Дочь: Опанасенко Харитина Евдокимовна

Мать ребёнка: Опанасенко Татьяна Гордеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.02.1906

Сын: Опанасенко Кирилл Евдокимович

Мать ребёнка: Опанасенко Татьяна Гордеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.03.1910

Сын: Опанасенко Алексей Евдокимович

Мать ребёнка: Опанасенко Татьяна Гордеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.08.1912

Дочь: Наталия Евдокимовна

Мать ребёнка: Опанасенко Татьяна Гордеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.03.1915

Сын: Опанасенко Василий Евдокимович

Мать ребёнка: Опанасенко Татьяна Гордеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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