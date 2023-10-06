Опанасенко (Поливодина) Татьяна Гордеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
27.01.1895
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.01.1896
Сын: Опанасенко Феодосий Евдокимович
Отец ребёнка: Опанасенко Евдоким Петрович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.04.1897
Сын: Опанасенко Семен Евдокимович
Отец ребёнка: Опанасенко Евдоким Петрович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.06.1898
Дочь: Ольга Евдокимовна
Отец ребёнка: Опанасенко Евдоким Петрович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.11.1900
Дочь: Мотрона Евдокимовна
Отец ребёнка: Опанасенко Евдоким Петрович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.09.1903
Дочь: Опанасенко Харитина Евдокимовна
Отец ребёнка: Опанасенко Евдоким Петрович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.02.1906
Сын: Опанасенко Кирилл Евдокимович
Отец ребёнка: Опанасенко Евдоким Петрович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.03.1910
Сын: Опанасенко Алексей Евдокимович
Отец ребёнка: Опанасенко Евдоким Петрович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.08.1912
Дочь: Наталия Евдокимовна
Отец ребёнка: Опанасенко Евдоким Петрович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.03.1915
Сын: Опанасенко Василий Евдокимович
Отец ребёнка: Опанасенко Евдоким Петрович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно