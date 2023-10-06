Опанасенко (Поливодина) Татьяна Гордеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Опанасенко (Поливодина) Татьяна Гордеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1895

Муж: Опанасенко Евдоким Петрович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.01.1896

Сын: Опанасенко Феодосий Евдокимович

Отец ребёнка: Опанасенко Евдоким Петрович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.04.1897

Сын: Опанасенко Семен Евдокимович

Отец ребёнка: Опанасенко Евдоким Петрович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.06.1898

Дочь: Ольга Евдокимовна

Отец ребёнка: Опанасенко Евдоким Петрович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.11.1900

Дочь: Мотрона Евдокимовна

Отец ребёнка: Опанасенко Евдоким Петрович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.09.1903

Дочь: Опанасенко Харитина Евдокимовна

Отец ребёнка: Опанасенко Евдоким Петрович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.02.1906

Сын: Опанасенко Кирилл Евдокимович

Отец ребёнка: Опанасенко Евдоким Петрович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.03.1910

Сын: Опанасенко Алексей Евдокимович

Отец ребёнка: Опанасенко Евдоким Петрович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.08.1912

Дочь: Наталия Евдокимовна

Отец ребёнка: Опанасенко Евдоким Петрович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.03.1915

Сын: Опанасенко Василий Евдокимович

Отец ребёнка: Опанасенко Евдоким Петрович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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