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Онищенко Алексей Григорьевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

11.03.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1872

Отец: Онищенко Григорий Андреевич

Мать: Онищенко Анна Григорьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
03.02.1899

Жена: Онищенко Агафия Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.08.1900

Сын: Онищенко Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Онищенко Агафия Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.08.1903

Сын: Онищенко Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Онищенко Агафия Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.01.1906

Дочь: Ксения Алексеевна

Мать ребёнка: Онищенко Агафия Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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