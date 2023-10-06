Онищенко Алексей Григорьевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения11.03.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1872
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
03.02.1899
Жена: Онищенко Агафия Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.08.1900
Сын: Онищенко Федор Алексеевич
Мать ребёнка: Онищенко Агафия Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.08.1903
Мать ребёнка: Онищенко Агафия Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.01.1906
Дочь: Ксения Алексеевна
Мать ребёнка: Онищенко Агафия Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно