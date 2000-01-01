Мешков Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мешков Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1915

Дочь: Романова Анастасия Степановна

Мать ребёнка: не указана

Тамбовская область Моршанский район
Рождение ребёнка
10.01.1923

Сын: Мешков Иван Степанович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арзамасцева Мария Степановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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