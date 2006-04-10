Романова (Мешкова) Анастасия Степановна
Место рожденияТамбовская область Моршанский район
Дата рождения13.01.1915
Дата смерти20.04.1975
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1915
Отец: Мешков Степан
Мать: не указана
Тамбовская область Моршанский район
Рождение ребёнка
10.12.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Романов Василий Абрамович
Рождение ребёнка
05.06.1949
Сын: Романов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Романов Василий Абрамович
Рождение ребёнка
15.02.1950
Дочь: Рудницкая Нина Васильевна
Отец ребёнка: Романов Василий Абрамович
Рождение ребёнка
10.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Романов Василий Абрамович
Россия, Хабаровский край, Комсомольск на Амуре
Рождение ребёнка
31.07.1959
Сын: Романов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Романов Василий Абрамович
Комсомольск-на-Амуре, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.04.1975
Похороны
Неизвестно
Кладбище "Старт"