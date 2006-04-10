Романова (Мешкова) Анастасия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Мешкова) Анастасия Степановна

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Место рождения

Тамбовская область Моршанский район

Дата рождения

13.01.1915

Дата смерти

20.04.1975

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1949 г.р.
1950 г.р.
Скрыто настройками приватности
1959 г.р.

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1915

Отец: Мешков Степан

Мать: не указана

Тамбовская область Моршанский район
Рождение ребёнка
10.12.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Василий Абрамович

Рождение ребёнка
05.06.1949

Сын: Романов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Романов Василий Абрамович

Рождение ребёнка
15.02.1950

Дочь: Рудницкая Нина Васильевна

Отец ребёнка: Романов Василий Абрамович

Рождение ребёнка
10.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Василий Абрамович

Россия, Хабаровский край, Комсомольск на Амуре
Рождение ребёнка
31.07.1959

Сын: Романов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Романов Василий Абрамович

Комсомольск-на-Амуре, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Василий Абрамович

Смерть
20.04.1975
Похороны
Неизвестно
Кладбище "Старт"
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