Рудницкая (Романова) Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1950
Дата смерти10.04.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1950
Рождение ребёнка
20.09.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.05.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
город Комсомольск-на-Амуре, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
10.04.2006
Калининград
Причина смерти: Болезнь