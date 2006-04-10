Рудницкая (Романова) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудницкая (Романова) Нина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1950

Дата смерти

10.04.2006

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1915 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1950

Отец: Романов Василий Абрамович

Мать: Романова Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
20.09.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.05.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

город Комсомольск-на-Амуре, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
10.04.2006
Калининград
Причина смерти: Болезнь
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