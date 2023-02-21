Арзамасцева (Мешкова) Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мешков Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Арзамасцев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Арзамасцев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арзамасцев Виталий Иванович
Отец ребёнка: Арзамасцев Иван
Смерть
Неизвестно
комсомольск на амуре