Арзамасцева (Мешкова) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арзамасцева (Мешкова) Мария Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мешков Степан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арзамасцев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Арзамасцев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арзамасцев Виталий Иванович

Отец ребёнка: Арзамасцев Иван

Смерть
Неизвестно
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