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Шитов Андрей Яковлевич

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Место рождения

Марино, город Нефтекамск, Республика Башкортостан

Дата рождения

22.09.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1902 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1888

Отец: Шитов Яков

Мать: не указана

Марино, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильинская (Еремеева) Зоя Владимировна

Образование
До 1907
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
обучался в Тюменском реальном училище
Работа или профессия
С ?.11.1907 по ?.05.1914
Томск, город Томск, Томская область
работал в Томской телеграфной конторе
Образование
До 1914
Томск, город Томск, Томская область
вольнослушатель Томского технологического института
Образование
С 1915 по ?.09.1916
Томск, город Томск, Томская область
студент Томского технологического института
Призыв на военную службу
С ?.09.1916 по ?.12.1917
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
по мобилизации студентов для пополнения офицерских кадров был призван на военную службу и окончил Оренбургскую школу прапорщиков, по окончании курса в которой 1 марта 1917 г., был оставлен при школе н... Показать все
Работа или профессия
С ?.02.1918 по ?.06.1918
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
за неимением средств для существования в феврале 1918 г. был вынужден поступить на работу на постройку Кольчугинской железной дороги сначала телеграфистом, а затем старшим рабочим на третьей дистанции... Показать все
Призыв на военную службу
С 17.06.1918 по 20.12.1919
по приказу Сибирского временного правительства 17 июня 1918 г. был мобилизован и служил в армии Колчака до 1 апреля 1919 г. рядовым бойцом Иркутской инженерной роты, а с 1 апреля 1919 г. был начальник... Показать все
Работа или профессия
С ?.02.1920 по ?.08.1920
Томск, город Томск, Томская область
работал сначала в управлении Кольчугинской железной дороги в Томске, а потом в Омске В Сибирском округе путей сообщения
Призыв на военную службу
С ?.09.1920 по 10.04.1922
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
В сентября 1920 г. был мобилизован в Красную Армию и назначен делопроизводителем радиоотдела в Управлении связи штаба помощника главнокомандующего по Сибири, а в марте 1921 г. переведен в Тюменскую гу... Показать все
Работа или профессия
С ?.04.1922 по ?.11.1923
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
землеустроитель в Тюменском Губземуправлении
Работа или профессия
С ?.12.1923 по ?.10.1926
Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
участковый землеустроитель, заведующий регистрацией в Ирбитском окружном земельном управлении
Работа или профессия
С ?.11.1926 по ?.01.1932
Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
старший специалист по землеустройству в Областном земельном управлении
Работа или профессия
С ?.02.1932 по ?.07.1933
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
землеустроитель в аппарате Западно-Сибирского Союззернотреста
Работа или профессия
С ?.08.1933 по ?.03.1937
Чарышское, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
землеустроитель Чарышского Зерносовхоза Западно-Сибирского края
Работа или профессия
С 17.03.1937 по ?.03.1950
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
техник 1-го разряда и начальник землеустроительного отряда в Управлении землеустройства Южно-Казахстанского областного управления сельского хозяйства
Работа или профессия
С 17.04.1950
старший землеустроитель в Чимкентском районном сельскохозяйственном отделе
Смерть
Неизвестно

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