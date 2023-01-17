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Чарушин Илья Амвросимович

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Место рождения

Чарушины, город Киров, Кировская область

Дата рождения

1714 или 1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1680 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714 или 1715

Отец: Чарушин Амвросий Иванович

Мать: не указана

Чарушины, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1732 или 1733

Сын: Чарушин Степан' Ильич

Мать ребёнка: Крюкова Евдокия Яковлевна

Чарушины, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1735 или 1736

Сын: Чарушин Степан Ильич

Мать ребёнка: Крюкова Евдокия Яковлевна

Чарушины, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1737 или 1738

Сын: Чарушин Дмитрий Ильич

Мать ребёнка: Крюкова Евдокия Яковлевна

Чарушины, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1740 или 1741

Сын: Чарушин Макар Ильич

Мать ребёнка: Крюкова Евдокия Яковлевна

Чарушины, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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