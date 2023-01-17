Чарушин Илья Амвросимович
Место рождения
Дата рождения1714 или 1715
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714 или 1715
Отец: Чарушин Амвросий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732 или 1733
Мать ребёнка: Крюкова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1735 или 1736
Сын: Чарушин Степан Ильич
Мать ребёнка: Крюкова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1737 или 1738
Мать ребёнка: Крюкова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1740 или 1741
Сын: Чарушин Макар Ильич
Мать ребёнка: Крюкова Евдокия Яковлевна
Смерть
Неизвестно