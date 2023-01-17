Чарушин Амвросий Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1680 ст.
Дата смертиОколо 1743 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1680 ст.
Отец: Чарушин Иван Савинович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1714 или 1715
Сын: Чарушин Илья Амвросимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1718 ст.
Сын: Чарушин Анисим Амвросимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1743 ст.