Чарушин Амвросий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чарушин Амвросий Иванович

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Место рождения

Чарушины, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1680 ст.

Дата смерти

Около 1743 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1660 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1680 ст.

Отец: Чарушин Иван Савинович

Мать: не указана

Чарушины, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1714 или 1715

Сын: Чарушин Илья Амвросимович

Мать ребёнка: не указана

Чарушины, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1718 ст.

Сын: Чарушин Анисим Амвросимович

Мать ребёнка: не указана

Чарушины, город Киров, Кировская область
Смерть
Около 1743 ст.
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