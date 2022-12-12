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Крюкова Евдокия Яковлевна

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Место рождения

д. Колотовская (Великорецкий оброчный стан)

Дата рождения

Вычислено 1723 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1723 ст.

Отец: Крюков Яков -

Мать: не указана

д. Колотовская (Великорецкий оброчный стан)
Рождение ребёнка
1732 или 1733

Сын: Чарушин Степан' Ильич

Отец ребёнка: Чарушин Илья Амвросимович

Чарушины, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1735 или 1736

Сын: Чарушин Степан Ильич

Отец ребёнка: Чарушин Илья Амвросимович

Чарушины, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1737 или 1738

Сын: Чарушин Дмитрий Ильич

Отец ребёнка: Чарушин Илья Амвросимович

Чарушины, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1740 или 1741

Сын: Чарушин Макар Ильич

Отец ребёнка: Чарушин Илья Амвросимович

Чарушины, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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