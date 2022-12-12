Крюкова Евдокия Яковлевна
Место рожденияд. Колотовская (Великорецкий оброчный стан)
Дата рожденияВычислено 1723 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1723 ст.
Отец: Крюков Яков -
Мать: не указана
д. Колотовская (Великорецкий оброчный стан)
Рождение ребёнка
1732 или 1733
Отец ребёнка: Чарушин Илья Амвросимович
Рождение ребёнка
1735 или 1736
Сын: Чарушин Степан Ильич
Отец ребёнка: Чарушин Илья Амвросимович
Рождение ребёнка
1737 или 1738
Отец ребёнка: Чарушин Илья Амвросимович
Рождение ребёнка
1740 или 1741
Сын: Чарушин Макар Ильич
Отец ребёнка: Чарушин Илья Амвросимович
Смерть
Неизвестно