Воронина (Елисеева) Елена Ильинична
Место рождения
Дата рождения19.05.1906
Дата смерти28.12.1983
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1906
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронин Николай (Коля) Николаевич
Отец ребёнка: Воронин Николай Николаевич
Бракосочетание
06.02.1928
Рождение ребёнка
08.02.1929
Сын: Воронин Станислав Николаевич
Отец ребёнка: Воронин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
06.08.1941
Дочь: Тюрина (Воронина) Алена (Елена) Николаевна
Отец ребёнка: Воронин Николай Николаевич
Смерть
28.12.1983
Москва, город федерального значения Москва