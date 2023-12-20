Воронина (Елисеева) Елена Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронина (Елисеева) Елена Ильинична

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Место рождения

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

19.05.1906

Дата смерти

28.12.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1906

Отец: Елисеев Илья Павлович

Мать: Елисеева (Денисова) Мария Ивановна

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронин Николай (Коля) Николаевич

Отец ребёнка: Воронин Николай Николаевич

Бракосочетание
06.02.1928

Муж: Воронин Николай Николаевич

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
08.02.1929

Сын: Воронин Станислав Николаевич

Отец ребёнка: Воронин Николай Николаевич

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
06.08.1941

Дочь: Тюрина (Воронина) Алена (Елена) Николаевна

Отец ребёнка: Воронин Николай Николаевич

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
28.12.1983
Москва, город федерального значения Москва

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