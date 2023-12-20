Елисеева (Денисова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева (Денисова) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.10.1957

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Денисов Иван Иванов

Мать: Денисова (Серебренникова) Екатерина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елисеев Илья Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Павел Ильич

Отец ребёнка: Елисеев Илья Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Борис Ильич

Отец ребёнка: Елисеев Илья Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Василий Ильич

Отец ребёнка: Елисеев Илья Павлович

Рождение ребёнка
19.05.1906

Дочь: Воронина (Елисеева) Елена Ильинична

Отец ребёнка: Елисеев Илья Павлович

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
19.10.1957
Москва, город федерального значения Москва

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