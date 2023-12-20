Елисеева (Денисова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.10.1957
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елисеев Павел Ильич
Отец ребёнка: Елисеев Илья Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елисеев Борис Ильич
Отец ребёнка: Елисеев Илья Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Елисеев Илья Павлович
Рождение ребёнка
19.05.1906
Дочь: Воронина (Елисеева) Елена Ильинична
Отец ребёнка: Елисеев Илья Павлович
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
19.10.1957
Москва, город федерального значения Москва