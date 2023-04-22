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Напылов Константин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1910

Дата смерти

16.06.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1910

Отец: Напылов Иван Алексеевич

Мать: Напылова Анфиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Напылов Виктор Константинович

Мать ребёнка: Напылова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
01.07.1938

Сын: Напылов Павел Константинович

Мать ребёнка: Напылова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
28.12.1938

Дочь: Кирикеева (Напылова) Надежда Константиновна

Мать ребёнка: Напылова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
14.01.1943

Сын: Напылов Василий Константинович

Мать ребёнка: Напылова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
28.07.1947

Дочь: Селицкая (Напылова) Любовь Константиновна

Мать ребёнка: Напылова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
04.04.1950

Дочь: Архипова (Напылова) Вера Константиновна

Мать ребёнка: Напылова Мария Андреевна

Смерть
16.06.1977

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