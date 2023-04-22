Напылов Константин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1910
Дата смерти16.06.1977
ПолМужской
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1910
Отец: Напылов Иван Алексеевич
Мать: Напылова Анфиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Напылов Виктор Константинович
Мать ребёнка: Напылова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
01.07.1938
Сын: Напылов Павел Константинович
Мать ребёнка: Напылова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
28.12.1938
Дочь: Кирикеева (Напылова) Надежда Константиновна
Мать ребёнка: Напылова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
14.01.1943
Сын: Напылов Василий Константинович
Мать ребёнка: Напылова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
28.07.1947
Дочь: Селицкая (Напылова) Любовь Константиновна
Мать ребёнка: Напылова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
04.04.1950
Дочь: Архипова (Напылова) Вера Константиновна
Мать ребёнка: Напылова Мария Андреевна
Смерть
16.06.1977