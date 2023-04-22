Напылова Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНапылова Мария Андреевна

Напылова Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1912

Дата смерти

11.05.1987

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1912

Отец: Напылов Андрей

Мать: Напылова Прасковья

Рождение ребёнка
01.07.1938

Сын: Напылов Павел Константинович

Отец ребёнка: Напылов Константин Иванович

Рождение ребёнка
28.12.1938

Дочь: Кирикеева Надежда Константиновна

Отец ребёнка: Напылов Константин Иванович

Рождение ребёнка
14.01.1943

Сын: Напылов Василий Константинович

Отец ребёнка: Напылов Константин Иванович

Рождение ребёнка
28.07.1947

Дочь: Селицкая Любовь Константиновна

Отец ребёнка: Напылов Константин Иванович

Рождение ребёнка
04.04.1950

Дочь: Архипова Вера Константиновна

Отец ребёнка: Напылов Константин Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Напылов Виктор Константинович

Отец ребёнка: Напылов Константин Иванович

Смерть
11.05.1987