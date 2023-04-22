Напылова Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1912
Дата смерти11.05.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1912
Отец: Напылов Андрей
Мать: Напылова Прасковья
Рождение ребёнка
01.07.1938
Сын: Напылов Павел Константинович
Отец ребёнка: Напылов Константин Иванович
Рождение ребёнка
28.12.1938
Дочь: Кирикеева Надежда Константиновна
Отец ребёнка: Напылов Константин Иванович
Рождение ребёнка
14.01.1943
Сын: Напылов Василий Константинович
Отец ребёнка: Напылов Константин Иванович
Рождение ребёнка
28.07.1947
Дочь: Селицкая Любовь Константиновна
Отец ребёнка: Напылов Константин Иванович
Рождение ребёнка
04.04.1950
Дочь: Архипова Вера Константиновна
Отец ребёнка: Напылов Константин Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Напылов Виктор Константинович
Отец ребёнка: Напылов Константин Иванович
Смерть
11.05.1987