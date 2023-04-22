Кирикеева (Напылова) Надежда Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирикеева (Напылова) Надежда Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1938

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1938

Отец: Напылов Константин Иванович

Мать: Напылова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кирикеева Галина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирикеева Людмила

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кирикеева Ольга

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кирикеева Мария

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кирикеева Екатерина

Отец ребёнка: не указан