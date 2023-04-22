Кирикеева (Напылова) Надежда Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1938
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кирикеева Галина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирикеева Людмила
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кирикеева Ольга
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кирикеева Мария
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кирикеева Екатерина
Отец ребёнка: не указан