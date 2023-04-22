Напылова Анфиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Напылова Нина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Напылов Владимир Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.06.1910
Сын: Напылов Константин Иванович
Отец ребёнка: Напылов Иван Алексеевич
Смерть
Неизвестно