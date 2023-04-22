Напылова Анфиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Напылова Анфиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Напылов Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Напылов Валерий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Напылова Нина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Напылов Владимир Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Напылов Садофий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.06.1910

Сын: Напылов Константин Иванович

Отец ребёнка: Напылов Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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