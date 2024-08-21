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Николаев Георгий

Место рождения

Наумкино, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Наумкино, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Владимир Георгиевич

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Алексей Георгиевич

Мать ребёнка: Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина

Рождение ребёнка
26.08.1949

Сын: Николаев Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Екатерина

Смерть
Неизвестно

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