Николаев Георгий
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаев Владимир Георгиевич
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаев Алексей Георгиевич
Мать ребёнка: Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина
Рождение ребёнка
26.08.1949
Сын: Николаев Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Екатерина
Смерть
Неизвестно