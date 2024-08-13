Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Владимир Георгиевич

Отец ребёнка: Николаев Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Алексей Георгиевич

Отец ребёнка: Николаев Георгий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Георгий

Рождение ребёнка
26.08.1949

Сын: Николаев Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Николаев Георгий

Смерть
Неизвестно

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