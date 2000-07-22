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Николаев Александр Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1949

Дата смерти

22.07.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1949

Отец: Николаев Георгий

Мать: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каргина (Николаева) Елена Александровна

Мать ребёнка: Николаева Татьяна Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаева Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
11.04.1986

Сын: Николаев Василий Александрович

Мать ребёнка: Николаева Татьяна Владимировна

БАСС г. Стерлитамак
Смерть
22.07.2000

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