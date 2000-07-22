Николаев Александр Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1949
Дата смерти22.07.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1949
Отец: Николаев Георгий
Мать: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каргина (Николаева) Елена Александровна
Мать ребёнка: Николаева Татьяна Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.04.1986
Сын: Николаев Василий Александрович
Мать ребёнка: Николаева Татьяна Владимировна
БАСС г. Стерлитамак
Смерть
22.07.2000