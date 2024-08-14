Николаев Алексей Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаев Алексей Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николаев Георгий

Мать: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свиридова (Николаева) Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Николаева Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Николаева Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Виталий Алексеевич

Мать ребёнка: Николаева Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаева Надежда

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