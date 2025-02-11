Иван Андреев 1823 — найти родственников по фамилии на Familio

Иван Андреев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1823, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Андрей Степанов1801 г.р.
Мать
Анисья Алексеева1800 г.р.
Супруги
Кудряшова Татьяна Герасимова1839 г.р.
Евдокия Фёдорова1820 г.р.
Дети
Андрейкин Степан Иванов1841 г.р.
Матрёна Иванова1845 г.р.
Показать еще 9
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Андрей Степанов

Мать: Анисья Алексеева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Фёдорова

Место жительства
1835
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

15

Рождение ребёнка
1841

Сын: Андрейкин Степан Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Фёдорова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Матрёна Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Фёдорова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Евдокия Иванова Ум. Девицей

Мать ребёнка: Евдокия Фёдорова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

24 семья

Рождение ребёнка
25.02.1850

Сын: Герасим Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Фёдорова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
28.02.1852

Дочь: Агафья Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Фёдорова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Барбина Гликерия Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Фёдорова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
03.02.1857

Жена: Кудряшова Татьяна Герасимова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

21 семья

Рождение ребёнка
28.01.1860

Дочь: Ксения Иванова

Мать ребёнка: Кудряшова Татьяна Герасимова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
12.01.1863

Дочь: Ксения Иванова

Мать ребёнка: Кудряшова Татьяна Герасимова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
05.09.1867

Сын: Андрейкин В 1897 Максим Иванов

Мать ребёнка: Кудряшова Татьяна Герасимова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
21.03.1871

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Кудряшова Татьяна Герасимова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
02.04.1873

Дочь: Александра Иванова

Мать ребёнка: Кудряшова Татьяна Герасимова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.