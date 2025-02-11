Иван Андреев
мужской, родился 1823, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецАндрей Степанов1801 г.р.
МатьАнисья Алексеева1800 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Андрей Степанов
Мать: Анисья Алексеева
Жена: Евдокия Фёдорова
Мать ребёнка: Евдокия Фёдорова
Дочь: Матрёна Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Фёдорова
Дочь: Евдокия Иванова Ум. Девицей
Мать ребёнка: Евдокия Фёдорова
Сын: Герасим Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Фёдорова
Дочь: Агафья Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Фёдорова
Дочь: Барбина Гликерия Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Фёдорова
Дочь: Ксения Иванова
Мать ребёнка: Кудряшова Татьяна Герасимова
Дочь: Ксения Иванова
Мать ребёнка: Кудряшова Татьяна Герасимова
Сын: Андрейкин В 1897 Максим Иванов
Мать ребёнка: Кудряшова Татьяна Герасимова
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Кудряшова Татьяна Герасимова
Дочь: Александра Иванова
Мать ребёнка: Кудряшова Татьяна Герасимова