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Авдотья Фёдорова

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Место рождения

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Степан Иванов

Отец ребёнка: Иван Андреев

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Матрёна Иванова

Отец ребёнка: Иван Андреев

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Авдотья Иванова

Отец ребёнка: Иван Андреев

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Герасим Иванов

Отец ребёнка: Иван Андреев

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
24 семья
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Андреев

Смерть
Неизвестно
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