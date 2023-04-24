Авдотья Фёдорова
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Сын: Степан Иванов
Отец ребёнка: Иван Андреев
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Матрёна Иванова
Отец ребёнка: Иван Андреев
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Авдотья Иванова
Отец ребёнка: Иван Андреев
Рождение ребёнка
1849
Сын: Герасим Иванов
Отец ребёнка: Иван Андреев
Место жительства
1850
24 семья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Андреев
Смерть
Неизвестно