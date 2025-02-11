Андрейкин Степан Иванов
мужской, родился 1841, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьЕвдокия Фёдорова1820 г.р.
ОтецИван Андреев1823 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Иван Андреев
Мать: Евдокия Фёдорова
Жена: Евдокия Андреева
Дочь: Пелагея Степанова
Мать ребёнка: Евдокия Андреева
Жена: Дарья Емельянова
Сын: Андрейкин В 1896 Дмитрий Степанов / Дмитрий Иванов
Мать ребёнка: Дарья Емельянова
Сын: Андрейкин В 1897 Павел Степанов
Мать ребёнка: Дарья Емельянова
Сын: Андрейкин В 1900 Иван Степанов
Мать ребёнка: Дарья Емельянова
Сын: Иван Степанов
Мать ребёнка: Дарья Емельянова
Дочь: Агафья Степанова
Мать ребёнка: Дарья Емельянова
Дочь: Анастасия Степанова
Мать ребёнка: Дарья Емельянова
Дочь: Стефанида Стефанова
Мать ребёнка: Дарья Емельянова
Сын: Алексей Степанов
Мать ребёнка: Дарья Емельянова
Сын: Андрейкин Андрей Степанов
Мать ребёнка: Дарья Емельянова