Андрейкин Степан Иванов 1841 — найти родственников по фамилии на Familio

Андрейкин Степан Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1841, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Евдокия Фёдорова1820 г.р.
Отец
Иван Андреев1823 г.р.
Супруги
Дарья Емельянова1847 г.р.
Евдокия Андреева1840 г.р.
Дети
Пелагея Степанова07.05.1864 г.р.
Андрейкин В 1896 Дмитрий Степанов / Дмитрий Иванов22.10.1868 г.р.
Показать еще 8
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Иван Андреев

Мать: Евдокия Фёдорова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Андреева

Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

24 семья

Место жительства
1858
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

21 семья

Рождение ребёнка
07.05.1864

Дочь: Пелагея Степанова

Мать ребёнка: Евдокия Андреева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
10.10.1866

Жена: Дарья Емельянова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
22.10.1868

Сын: Андрейкин В 1896 Дмитрий Степанов / Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: Дарья Емельянова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
28.06.1871

Сын: Андрейкин В 1897 Павел Степанов

Мать ребёнка: Дарья Емельянова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Андрейкин В 1900 Иван Степанов

Мать ребёнка: Дарья Емельянова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
16.10.1877

Сын: Иван Степанов

Мать ребёнка: Дарья Емельянова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
04.02.1880

Дочь: Агафья Степанова

Мать ребёнка: Дарья Емельянова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
25.10.1882

Дочь: Анастасия Степанова

Мать ребёнка: Дарья Емельянова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
29.10.1884

Дочь: Стефанида Стефанова

Мать ребёнка: Дарья Емельянова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
16.03.1887

Сын: Алексей Степанов

Мать ребёнка: Дарья Емельянова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
19.08.1890

Сын: Андрейкин Андрей Степанов

Мать ребёнка: Дарья Емельянова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.