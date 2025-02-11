Анисья Алексеева
женский, родилась 1800
умерла 02.01.1849, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Супруги
Андрей Степанов1801 г.р.
Дети
Пелагея Андреева1819 г.р.
Иван Андреев1823 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Степанов
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Пелагея Андреева
Отец ребёнка: Андрей Степанов
Рождение ребёнка
1823
Сын: Иван Андреев
Отец ребёнка: Андрей Степанов
Рождение ребёнка
1825
Сын: Наум Андреев
Отец ребёнка: Андрей Степанов
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Марфа Андреева
Отец ребёнка: Андрей Степанов
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Медюков В 1898 Пётр Андреев
Отец ребёнка: Андрей Степанов
Смерть
02.01.1849