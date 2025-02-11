Анисья Алексеева 1800 — найти родственников по фамилии на Familio

Анисья Алексеева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1800

умерла 02.01.1849, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Супруги
Андрей Степанов1801 г.р.
Дети
Пелагея Андреева1819 г.р.
Иван Андреев1823 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Степанов

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Пелагея Андреева

Отец ребёнка: Андрей Степанов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1823

Сын: Иван Андреев

Отец ребёнка: Андрей Степанов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1825

Сын: Наум Андреев

Отец ребёнка: Андрей Степанов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Марфа Андреева

Отец ребёнка: Андрей Степанов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Медюков В 1898 Пётр Андреев

Отец ребёнка: Андрей Степанов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
02.01.1849
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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