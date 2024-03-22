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Суровцев Вавил Ярофеевич

Место рождения

Семена Борнякова, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1717

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Суровцев Ярофей Митрофанович

Мать: не указана

Семена Борнякова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1749

Сын: Суровцев Михаил Вавилович

Мать ребёнка: Суровцова Евдокия Гаврилова

Семена Борнякова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
До 1750

Дочь: Малова Матрона Вавилова

Мать ребёнка: Суровцова Евдокия Гаврилова

Семена Борнякова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Евдокия Вавилова

Мать ребёнка: Суровцова Евдокия Гаврилова

Семена Борнякова, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суровцова Евдокия Гаврилова

Место жительства
Неизвестно
Семена Борнякова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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