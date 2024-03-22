Суровцев Вавил Ярофеевич
Место рождения
Дата рождения1717
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Суровцев Ярофей Митрофанович
Рождение ребёнка
1749
Сын: Суровцев Михаил Вавилович
Мать ребёнка: Суровцова Евдокия Гаврилова
Рождение ребёнка
До 1750
Дочь: Малова Матрона Вавилова
Мать ребёнка: Суровцова Евдокия Гаврилова
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Евдокия Вавилова
Мать ребёнка: Суровцова Евдокия Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763