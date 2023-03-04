Суровцова Евдокия Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1749
Сын: Суровцев Михаил Вавилович
Отец ребёнка: Суровцев Вавил Ярофеевич
Рождение ребёнка
До 1750
Дочь: Малова Матрона Вавилова
Отец ребёнка: Суровцев Вавил Ярофеевич
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Евдокия Вавилова
Отец ребёнка: Суровцев Вавил Ярофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763