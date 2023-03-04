Суровцова Евдокия Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцова Евдокия Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Сын: Суровцев Михаил Вавилович

Отец ребёнка: Суровцев Вавил Ярофеевич

Семена Борнякова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
До 1750

Дочь: Малова Матрона Вавилова

Отец ребёнка: Суровцев Вавил Ярофеевич

Семена Борнякова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Евдокия Вавилова

Отец ребёнка: Суровцев Вавил Ярофеевич

Семена Борнякова, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суровцев Вавил Ярофеевич

Место жительства
Неизвестно
Семена Борнякова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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