Janzen (Thiessen) Elisabeth
женский, родилась 23.02.1866, Нейостервик, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
умерла 05.12.1912, Бахмут
ОтецThiessen Abram A.02.03.1839 г.р.
МатьThiessen (Penner) Elisabeth H A13.12.1842 г.р.
Супруги
Дети
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- РодственникиРодственники
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Отец: Thiessen Abram A.
Дочь: (Janzen) Katarina C T
Отец ребёнка: Janzen Cornelius Franz K.
Дочь: (Janzen) Elisabeth
Отец ребёнка: Janzen Cornelius Franz K.
Дочь: Penner (Janzen) Agnes Aganetha
Отец ребёнка: Janzen Cornelius Franz K.
Сын: Janzen Abram K.
Отец ребёнка: Janzen Cornelius Franz K.
Дочь: Klassen (Janzen) Katharina C T
Отец ребёнка: Janzen Cornelius Franz K.
Дочь: (Janzen) Elizabeth
Отец ребёнка: Janzen Cornelius Franz K.
Дочь: Bergen (Janzen) Helena C T
Отец ребёнка: Janzen Cornelius Franz K.
Дочь: (Janzen) Elizabeth
Отец ребёнка: Janzen Cornelius Franz K.
Сын: Janzen Cornelius C T
Отец ребёнка: Janzen Cornelius Franz K.
Сын: Janzen Franz C
Отец ребёнка: Janzen Cornelius Franz K.
Сын: Janzen Johann C
Отец ребёнка: Janzen Cornelius Franz K.
Дочь: Bergen (Janzen) Mary
Отец ребёнка: Janzen Cornelius Franz K.