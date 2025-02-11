Janzen (Thiessen) Elisabeth 23.02.1866 — найти родственников по фамилии на Familio

Janzen (Thiessen) Elisabeth

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 23.02.1866, Нейостервик, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

умерла 05.12.1912, Бахмут

Отец
Thiessen Abram A.02.03.1839 г.р.
Мать
Thiessen (Penner) Elisabeth H A13.12.1842 г.р.
Супруги
Janzen Cornelius Franz K.21.08.1864 г.р.
Дети
(Janzen) Katarina C T26.10.1887 г.р.
(Janzen) Elisabeth15.12.1889 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1866

Отец: Thiessen Abram A.

Мать: Thiessen (Penner) Elisabeth H A

Нейостервик, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Крещение
03.06.1886
Нейостервик, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Крещение
03.06.1886
Нейостервик, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Бракосочетание
15.02.1887

Муж: Janzen Cornelius Franz K.

Нейостервик, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Супруг(-а): Elisabeth Janzen (Thiessen)

Рождение ребёнка
26.10.1887

Дочь: (Janzen) Katarina C T

Отец ребёнка: Janzen Cornelius Franz K.

Borissowo, Kondratjewka, Russia

Рождение ребёнка
15.12.1889

Дочь: (Janzen) Elisabeth

Отец ребёнка: Janzen Cornelius Franz K.

Рождение ребёнка
04.11.1891

Дочь: Penner (Janzen) Agnes Aganetha

Отец ребёнка: Janzen Cornelius Franz K.

Рождение ребёнка
22.10.1893

Сын: Janzen Abram K.

Отец ребёнка: Janzen Cornelius Franz K.

Рождение ребёнка
07.07.1895

Дочь: Klassen (Janzen) Katharina C T

Отец ребёнка: Janzen Cornelius Franz K.

Рождение ребёнка
17.03.1898

Дочь: (Janzen) Elizabeth

Отец ребёнка: Janzen Cornelius Franz K.

Рождение ребёнка
30.06.1900

Дочь: Bergen (Janzen) Helena C T

Отец ребёнка: Janzen Cornelius Franz K.

Рождение ребёнка
17.10.1902

Дочь: (Janzen) Elizabeth

Отец ребёнка: Janzen Cornelius Franz K.

Рождение ребёнка
29.09.1904

Сын: Janzen Cornelius C T

Отец ребёнка: Janzen Cornelius Franz K.

Рождение ребёнка
12.04.1907

Сын: Janzen Franz C

Отец ребёнка: Janzen Cornelius Franz K.

Рождение ребёнка
30.03.1909

Сын: Janzen Johann C

Отец ребёнка: Janzen Cornelius Franz K.

Рождение ребёнка
19.11.1912

Дочь: Bergen (Janzen) Mary

Отец ребёнка: Janzen Cornelius Franz K.

Borissowo, Kondratjewka, Russia

Смерть
05.12.1912

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