Janzen Abram K.
мужской, родился 22.10.1893, Кондратовка
умер 04.03.1986
ОтецJanzen Cornelius Franz K.21.08.1864 г.р.
МатьJanzen (Thiessen) Elisabeth23.02.1866 г.р.
Супруги
Janzen (Dueck) Helena P J15.07.1896 г.р.
Дети
Dyck (Janzen) Elizabeth Lillian12.12.1922 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1893
Бракосочетание
29.08.1921
Рождение ребёнка
12.12.1922
Дочь: Dyck (Janzen) Elizabeth Lillian
Мать ребёнка: Janzen (Dueck) Helena P J
Рождение ребёнка
13.08.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Janzen (Dueck) Helena P J
Россия
Рождение ребёнка
?.03.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Janzen (Dueck) Helena P J
Смерть
04.03.1986