Janzen Abram K. 22.10.1893 — найти родственников по фамилии на Familio

Janzen Abram K.

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 22.10.1893, Кондратовка

умер 04.03.1986

Отец
Janzen Cornelius Franz K.21.08.1864 г.р.
Мать
Janzen (Thiessen) Elisabeth23.02.1866 г.р.
Супруги
Janzen (Dueck) Helena P J15.07.1896 г.р.
Дети
Dyck (Janzen) Elizabeth Lillian12.12.1922 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1893

Отец: Janzen Cornelius Franz K.

Мать: Janzen (Thiessen) Elisabeth

Бракосочетание
29.08.1921

Жена: Janzen (Dueck) Helena P J

Рождение ребёнка
12.12.1922

Дочь: Dyck (Janzen) Elizabeth Lillian

Мать ребёнка: Janzen (Dueck) Helena P J

Рождение ребёнка
13.08.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Janzen (Dueck) Helena P J

Россия

Рождение ребёнка
?.03.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Janzen (Dueck) Helena P J

Смерть
04.03.1986

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