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Чернов Анатолий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

2007

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Чернов Иван Иванович

Мать: Чернова Мария Ефтеевна

Рождение ребёнка
13.04.1957

Сын: Чернов Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: Чернова Лидия Алексеевна

Рождение ребёнка
29.03.1970

Дочь: Чернова Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Чернова Лидия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернова Лидия Алексеевна

Смерть
2007
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