Чернов Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Чернов Иван Иванович
Мать: Чернова Мария Ефтеевна
Рождение ребёнка
13.04.1957
Сын: Чернов Алексей Анатольевич
Мать ребёнка: Чернова Лидия Алексеевна
Рождение ребёнка
29.03.1970
Дочь: Чернова Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Чернова Лидия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чернова Лидия Алексеевна
Смерть
2007