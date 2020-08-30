Чернова (Серняева) Лидия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1937
Дата смерти30.08.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1937
Отец: Серняев Алексей
Мать: Серняева Мария
Рождение ребёнка
13.04.1957
Сын: Чернов Алексей Анатольевич
Отец ребёнка: Чернов Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
29.03.1970
Дочь: Чернова Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Чернов Анатолий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.08.2020