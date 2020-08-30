Чернова (Серняева) Лидия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова (Серняева) Лидия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1937

Дата смерти

30.08.2020

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1937

Отец: Серняев Алексей

Мать: Серняева Мария

Рождение ребёнка
13.04.1957

Сын: Чернов Алексей Анатольевич

Отец ребёнка: Чернов Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
29.03.1970

Дочь: Чернова Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Чернов Анатолий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернов Анатолий Иванович

Смерть
30.08.2020
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