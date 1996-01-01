Чернова Мария Ефтеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова Мария Ефтеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Сын: Чернов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Чернов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Чернов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Чернов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернов Василий Иванович

Отец ребёнка: Чернов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернов Петр Иванович

Отец ребёнка: Чернов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернов Вячеслав Иванович

Отец ребёнка: Чернов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернов Николай Иванович

Отец ребёнка: Чернов Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернов Иван Иванович

Смерть
1996
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