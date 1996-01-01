Чернова Мария Ефтеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Чернов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Чернов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чернов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чернов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернов Петр Иванович
Отец ребёнка: Чернов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чернов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чернов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чернов Иван Иванович
Смерть
1996