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Ефимов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимова (Груздева) Валентина Александровна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Ефимов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Ефимова (Груздева) Валентина Александровна

Бухарино, Чухломский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
30.10.1926

Сын: Ефимов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Ефимова (Груздева) Валентина Александровна

Смерть
Неизвестно
Утонул

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