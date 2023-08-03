Ефимов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Сын: Ефимов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Ефимова (Груздева) Валентина Александровна
Бухарино, Чухломский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
30.10.1926
Мать ребёнка: Ефимова (Груздева) Валентина Александровна
Смерть
Неизвестно
Утонул