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Ефимов Александр Васильевич

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Место рождения

Бухарино, Чухломский уезд, Костромская область

Дата рождения

1924

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Ефимов Василий

Мать: Ефимова (Груздева) Валентина Александровна

Бухарино, Чухломский уезд, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимова (Шарапова) Галина Александровна

Образование
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Ленинградский медицинский институт, лечебный факультет (1954 - 1960)
Рождение ребёнка
11.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефимова (Шарапова) Галина Александровна

Чухлома, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Смерть
2000

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