Ефимов Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смерти2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Ленинградский медицинский институт, лечебный факультет (1954 - 1960)
Рождение ребёнка
11.03.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ефимова (Шарапова) Галина Александровна
Чухлома, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Смерть
2000