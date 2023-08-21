Ефимова (Груздева) Валентина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1978
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Груздев Александр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефимов Василий
Рождение ребёнка
1924
Сын: Ефимов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Ефимов Василий
Бухарино, Чухломский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
30.10.1926
Отец ребёнка: Ефимов Василий
Смерть
1978
Перелом шейки бедра