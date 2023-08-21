Ефимова (Груздева) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова (Груздева) Валентина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Груздев Александр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефимов Василий

Рождение ребёнка
1924

Сын: Ефимов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Ефимов Василий

Бухарино, Чухломский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
30.10.1926

Сын: Ефимов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Ефимов Василий

Смерть
1978
Перелом шейки бедра

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