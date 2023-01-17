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Новиков Емельян Фомич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.12.1921

Дочь: Щетинская Мария Емельяновна

Мать ребёнка: Новикова Варвара Затеевна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Татьяна Емельяновна

Мать ребёнка: Новикова Варвара Затеевна

Рождение ребёнка
29.03.1930

Дочь: Журавлева Таисья Емельяновна

Мать ребёнка: Новикова Варвара Затеевна

Большие Волки, Арбажский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Новиков Иван Емельянович

Мать ребёнка: Новикова Варвара Затеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Николай Емельянович

Мать ребёнка: Новикова Варвара Затеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Варвара Затеевна

Смерть
Неизвестно
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