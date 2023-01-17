Новикова Варвара Затеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.12.1921
Дочь: Щетинская Мария Емельяновна
Отец ребёнка: Новиков Емельян Фомич
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Татьяна Емельяновна
Отец ребёнка: Новиков Емельян Фомич
Рождение ребёнка
29.03.1930
Дочь: Журавлева Таисья Емельяновна
Отец ребёнка: Новиков Емельян Фомич
Большие Волки, Арбажский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: Новиков Емельян Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Николай Емельянович
Отец ребёнка: Новиков Емельян Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1967
Скородумское, Ирбитское, Свердловская область