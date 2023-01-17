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Новикова Варвара Затеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.12.1921

Дочь: Щетинская Мария Емельяновна

Отец ребёнка: Новиков Емельян Фомич

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Татьяна Емельяновна

Отец ребёнка: Новиков Емельян Фомич

Рождение ребёнка
29.03.1930

Дочь: Журавлева Таисья Емельяновна

Отец ребёнка: Новиков Емельян Фомич

Большие Волки, Арбажский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Новиков Иван Емельянович

Отец ребёнка: Новиков Емельян Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Николай Емельянович

Отец ребёнка: Новиков Емельян Фомич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Емельян Фомич

Смерть
1967
Скородумское, Ирбитское, Свердловская область
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