Журавлева (Новикова) Таисья Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева (Новикова) Таисья Емельяновна

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Место рождения

Большие Волки, Арбажский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

29.03.1930

Дата смерти

06.08.1978

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1930

Отец: Новиков Емельян Фомич

Мать: Новикова Варвара Затеевна

Большие Волки, Арбажский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исаков Михаил

Скородумское, Ирбитское, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.05.1963

Дочь: Ярулина Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Исаков Михаил

Рождение ребёнка
06.04.1968

Дочь: Шелегина Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Журавлев Михаил Николаевич

Бракосочетание
19.04.1968

Муж: Журавлев Михаил Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаков Михаил

Смерть
06.08.1978
Скородумское, Ирбитское, Свердловская область
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