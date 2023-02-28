Журавлева (Новикова) Таисья Емельяновна
Место рождения
Дата рождения29.03.1930
Дата смерти06.08.1978
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1930
Отец: Новиков Емельян Фомич
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Исаков Михаил
Рождение ребёнка
03.05.1963
Дочь: Ярулина Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Исаков Михаил
Рождение ребёнка
06.04.1968
Дочь: Шелегина Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Журавлев Михаил Николаевич
Бракосочетание
19.04.1968
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исаков Михаил
Смерть
06.08.1978