(Шарапова (Scharapova)) Лидия (Lidia)
Место рожденияАлександровский завод Соликамского уезда Пермской губернии
Дата рождения25.02.1917
Дата смертиОколо 28.04.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1917
Александровский завод Соликамского уезда Пермской губернии
Крещение
27.02.1917
Александровский завод Соликамского уезда Пермской губернии
Рождение ребёнка
12.01.1947
Сын: Шарапов (scharapov) Владимир (Vladimir)
Отец ребёнка: Ахметов Галий (Gali)
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лоскутова Людмила
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Около 28.04.2001