(Шарапова (Scharapova)) Лидия (Lidia) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шарапова (Scharapova)) Лидия (Lidia)

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Место рождения

Александровский завод Соликамского уезда Пермской губернии

Дата рождения

25.02.1917

Дата смерти

Около 28.04.2001

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1917

Отец: Шарапов Александр (Alexandr)

Мать: Шарапова (scharapova) Татиана Ионнова

Александровский завод Соликамского уезда Пермской губернии
Крещение
27.02.1917
Александровский завод Соликамского уезда Пермской губернии
Рождение ребёнка
12.01.1947

Сын: Шарапов (scharapov) Владимир (Vladimir)

Отец ребёнка: Ахметов Галий (Gali)

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лоскутова Людмила

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Около 28.04.2001
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