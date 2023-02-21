Шарапова (Scharapova) (Шелонцева) Татиана Ионнова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1890 по 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1890 по 1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1909
Александровск Молотовской области
Witnesses:Поручителями по жениху были: Александровской волости мастеровые Александр Степанов Пастоногов и Григорий Феодоров Шарапов (так в документе). Поручителями по невесте были: Александровской в... Показать все
Рождение ребёнка
29.06.1910
Сын: Шарапов Павел Александрович
Отец ребёнка: Шарапов Александр (Alexandr)
Александровск Молотовской области
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Антонида Александровна
Отец ребёнка: Шарапов Александр (Alexandr)
Александровск Молотовской области
Рождение ребёнка
1915
ст.Копи Молотовской области
Рождение ребёнка
25.02.1917
Дочь: Лидия (Lidia)
Отец ребёнка: Шарапов Александр (Alexandr)
Александровский завод Соликамского уезда Пермской губернии
Рождение ребёнка
1921
Сын: Шарапов Вениамин Александрович
Отец ребёнка: Шарапов Александр (Alexandr)
Рождение ребёнка
1923
Сын: Неизвестно Виктор (Viktor Aleksandrovich)
Отец ребёнка: Шарапов Александр (Alexandr)
Александровск Молотовской области
Рождение ребёнка
17.10.1924
Дочь: Пронина Капитолина Александровна
Отец ребёнка: Шарапов Александр (Alexandr)
Александровск Молотовской области
Смерть
Неизвестно
Александровск Пермской области