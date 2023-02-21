Шарапова (Scharapova) (Шелонцева) Татиана Ионнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарапова (Scharapova) (Шелонцева) Татиана Ионнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1890 по 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1890 по 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1909

Муж: Шарапов Александр (Alexandr)

Александровск Молотовской области
Witnesses:Поручителями по жениху были: Александровской волости мастеровые Александр Степанов Пастоногов и Григорий Феодоров Шарапов (так в документе). Поручителями по невесте были: Александровской в... Показать все
Рождение ребёнка
29.06.1910

Сын: Шарапов Павел Александрович

Отец ребёнка: Шарапов Александр (Alexandr)

Александровск Молотовской области
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Антонида Александровна

Отец ребёнка: Шарапов Александр (Alexandr)

Александровск Молотовской области
Рождение ребёнка
1915

Сын: Шарапов (sharapov) Диадор (Diador Aleksandrovich)

Отец ребёнка: Шарапов Александр (Alexandr)

ст.Копи Молотовской области
Рождение ребёнка
25.02.1917

Дочь: Лидия (Lidia)

Отец ребёнка: Шарапов Александр (Alexandr)

Александровский завод Соликамского уезда Пермской губернии
Рождение ребёнка
1921

Сын: Шарапов Вениамин Александрович

Отец ребёнка: Шарапов Александр (Alexandr)

Рождение ребёнка
1923

Сын: Неизвестно Виктор (Viktor Aleksandrovich)

Отец ребёнка: Шарапов Александр (Alexandr)

Александровск Молотовской области
Рождение ребёнка
17.10.1924

Дочь: Пронина Капитолина Александровна

Отец ребёнка: Шарапов Александр (Alexandr)

Александровск Молотовской области
Смерть
Неизвестно
Александровск Пермской области
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