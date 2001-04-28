Шарапов (Scharapov) Владимир (Vladimir)
Место рожденияРоссия
Дата рождения12.01.1947
Дата смерти2003
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1947
Отец: Ахметов Галий (Gali)
Мать: Лидия (Lidia)
Россия
Бракосочетание
05.08.1966
г.Березники Пермской области
Рождение ребёнка
08.02.1973
Дочь: Кравченко (kravchenko) Ольга (Olga)
Мать ребёнка: Шарапова (sharapova), Чуркина (churkina) Светлана (Svetlana)
г.Березники Пермской области
Смерть
2003