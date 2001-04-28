Шарапов (Scharapov) Владимир (Vladimir) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарапов (Scharapov) Владимир (Vladimir)

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Место рождения

Россия

Дата рождения

12.01.1947

Дата смерти

2003

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1947

Отец: Ахметов Галий (Gali)

Мать: Лидия (Lidia)

Россия
Бракосочетание
05.08.1966

Жена: Шарапова (sharapova), Чуркина (churkina) Светлана (Svetlana)

г.Березники Пермской области
Рождение ребёнка
08.02.1973

Дочь: Кравченко (kravchenko) Ольга (Olga)

Мать ребёнка: Шарапова (sharapova), Чуркина (churkina) Светлана (Svetlana)

г.Березники Пермской области
Смерть
2003
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