Попов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Иван

Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

09.06.1919

Дата смерти

18.03.2005

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1919

Отец: Попов Александр

Мать: Попова (Бурылова) Анна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Попова) Антонина

Мать ребёнка: Попова (Петелина) Людмила

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потапочкина (Попова) Марина

Мать ребёнка: Попова (Петелина) Людмила

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Александр

Мать ребёнка: Попова (Петелина) Людмила

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
07.01.1959

Сын: Попов Анатолий

Мать ребёнка: Попова (Петелина) Людмила

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
18.03.2005
Пермь, Пермский, Пермский край

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