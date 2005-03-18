Попов Иван
Место рождения
Дата рождения09.06.1919
Дата смерти18.03.2005
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1919
Отец: Попов Александр
Мать: Попова (Бурылова) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Попова) Антонина
Мать ребёнка: Попова (Петелина) Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потапочкина (Попова) Марина
Мать ребёнка: Попова (Петелина) Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Александр
Мать ребёнка: Попова (Петелина) Людмила
Рождение ребёнка
07.01.1959
Сын: Попов Анатолий
Мать ребёнка: Попова (Петелина) Людмила
Смерть
18.03.2005